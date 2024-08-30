Ünlü ekonomistten altın yorumu! Yıl sonu için net tarih verdi!

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın dövizi baskı altında tutmak için rezervleri güçlendirdiğini ve yılbaşından beri döviz kurlarında yüzde 10 artış olduğunu belirtti.

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Ünlü ekonomistten altın yorumu! Yıl sonu için net tarih verdi!

Merkez Bankası'nın döviz politikalarını ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri ele alan ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yıl sonu döviz tahminlerini açıkladı.

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Kurdaki Artış Hedefleri

Prof. Dr. Babuşcu, Haberler.com YouTube stüdyosunda Melis Yaşar ile bir söyleşi yaptı. Yılbaşından bu yana döviz kurlarında önemli bir artış olmadığını belirten Babuşçu, "Döviz kurlarında sadece yüzde 10'luk bir artış var. Bu oran, dövizin baskı altında tutulduğunu ve enflasyon ve faiz oranlarına kıyasla düşük bir artış gösteriyor” dedi.

Babuşcu, Merkez Bankası'nın döviz kurlarını kontrol altında tutmasının nedenlerini rezervleri artırma ve enflasyonu düşürme çabasıyla açıkladı.

"Yıl Sonu Dolar 38 Lira, Euro 43 Lira Olacak"

Babuşcu, yıl sonu döviz kurları için tahminini açıkladı. Kurlar Ekim sonu ve Kasım başına kadar bu şekilde devam edecek. Şu anda dolar 34. Ekim sonuna kadar dolar 35'e kadar yükselebilir. Kontrollü serbest bırakıldığında yaklaşık 38 kur bekliyorum. Euro ise 42 ila 43. Ekim sonuna kadar kurlar baskı altında tutulmaya devam edecek, ancak kasım gibi biraz rahatlayacak. Bu, kurları 38 seviyesine çekecektir."

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