Vitamin hapların yan etkisi var mı? Kullanmak doğru olur mu?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre sahte veya sentetik vitaminler uyarıyor. Aynı zamanda uzman doktorlar, reçetesiz vitamin hapları olarak piyasada dolaşan vitamin haplara karşı temkinli olmakta fayda olduğunu söylüyor.

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Vitamin hapların yan etkisi var mı? Kullanmak doğru olur mu?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, piyasada satılan vitaminlerin çoğunun sentetik veya sahte olduğunu ve bunun insanlarda bir dizi sağlık sorununa neden olduğunu ortaya koydu.

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Böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı vb. gibi sorunlara yol açabilecek zararlı toksinler bile içerebilecekleri için bu vitaminleri reçetesiz alınmaması gerektiği aktarıldı.

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SENTETİK VİTAMİN ALMANIN SAĞLIK RİSKLERİ NELERDİR?

  • Bağışıklığınızı zayıflatabilir.
  • Kemik yoğunluğunuzu azaltabilir ve kötü kemik sağlığına yol açabilir.
  • Ayrıca düşük hemoglobin sayısına yol açabilir ve böylece anemiye neden olabilir.
  • Sentetik vitaminler genellikle sağlığınız için çok zararlı toksinler içerir.
  • Bu toksinler karaciğer hasarına ve siroz veya yağlı karaciğer hastalığı gibi karaciğer hastalıklarına neden olabilir.
  • Aşırı sentetik vitamin tüketimi de böbrek hasarına, böbrek yetmezliğine veya böbrek hastalıklarına yol açabilir.

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VİTAMİN HAPLAR NEYDEN YAPILIR?

  • Haplar karıştırılabilir, kurcalanabilir veya sağlıklı olmayan veya toksik olabilecek diğer bileşenlerle ikame edilebilir.
  • Ürünler yanlış etiketlenmiş olabilir. Bu, dozajın ve bileşenlerin doğru bir şekilde belirtilmediği anlamına gelir.
  • Bu haplar, örneğin B veya A vitamini gibi sağlık için gerekli olan bileşenlerden yoksun olacaktır. Bunun yerine zararlı maddelere sahip olacaklar.
  • Ürünler taklit edilebilir veya markalar yanlış olabilir.
  • Ürün kalitesi düşük olabilir.

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