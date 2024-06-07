Meksika’da neler oluyor? DSÖ’den kuş gribi uyarısı ülkeyi ayağa kaldırdı…

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Meksika'da bir erkeğin ölümüne, daha önce bir insanda bulunmamış olan H5N2 adlı bir kuş gribi türünden kaynaklandığını söyledi.

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DSÖ Çarşamba günü, kişinin nasıl enfekte olduğunun net olmadığını aktardı. Bir başka açıklamada, "Bu durumda virüse maruz kalmanın kaynağı şu anda bilinmemekle birlikte, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2)" dedi.

MEKSİKA’DA KUŞ GRİBİ ALARMI

Bilim insanları, kuş gribinin insanlar arasında daha kolay yayılmaya uyum sağladığını işaret edebilecek virüsteki değişiklikler için uyardı.

23 Mayıs 2024'te, Meksika Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (IHR) Ulusal Odak Noktası (NFP), PAHO/WHO'ya, Mexico City'de hastaneye kaldırılan bir Meksika Eyaleti sakininde tespit edilen kuş gribi A(H5N2) virüsü ile doğrulanmış ölümcül bir insan enfeksiyonu vakası bildirdi.

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Mart 2024'te, vakanın ikamet ettiği Meksika Eyaleti ile sınır komşusu olan Michoacán eyaletindeki bir arka bahçe kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojeniteli bir kuş gribi A(H5N2) salgını tespit edildi.

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BİR MEKSİKALI HAYATINI KAYBETTİ

DSÖ, Mexico City'de hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki adamın 24 Nisan'da ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı ve genel rahatsızlık geçirdikten sonra öldüğünü söyledi.

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