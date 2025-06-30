Vicdansızlığın böylesi: Enes'in tekerlekli sandalyesini çalarak, sokaklarda emeklemek zorunda bıraktılar!

Adana’da kimliği belirsiz kişiler Enes'in tekerlekli sandalyesini çalarak, sokaklarda emeklemek zorunda bıraktılar. 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes'in annesi üzüntüsünü belirterek yardım istedi...

Adana’da kimliği belirsiz kişiler tarafından tekerlekli sandalyesi çalınan 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes, şimdi sokaklarda emekleyerek dolaşıyor. Konuşamayan Enes’in annesi, oğlunun yeniden sandalyesine kavuşması için yardım bekliyor.

Adana'da kimliği belirsiz kişiler 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesini çaldı. Sokakta şimdi emekleyerek gezen Enes, tekerlekli sandalyesine kavuşmak istiyor.

Olay, 15 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin 8 çocuğundan birisi olan zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı. Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, şimdi sokaklarda emekleyerek vaktini geçirmeye başladı. Konuşamayan Enes, yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekliyor.

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İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Huriye Çava, "Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma, yazmam yok. Babaları bizi terk etti gitti. Hiçbir yere gidip başvuru yapmadım. Oğlum çok üzülüyor. Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Mahalleli de görünce üzülüyor" diye konuştu.

Tek hayalinin evladının yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması olduğunu belirten anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. ‘Çocuk çaldı' deyip duruyor. Tekerlekli sandalyesine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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