Vatandaşlara 'jigolo' tuzağı kuran çete, aldıkları paraları PKK'lılara aktardı!

Nevşehir'de bir ihbarla başlatılan soruşturma sonunda bir çete çökertildi. Kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan çete üyeleri vatandaşları arayıp 'jigolo sitesine üye oldunuz' diyerek kandırdı ve vergi borcu olduklarını söyleyerek aldıkları paraları PKK'lılara gönderdi.

SAHTE SAVCI VE AVUKATLARA OPERASYON!

Vatandaşları arayarak jigolo internet sitesine üye oldukları ve vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle dolandıran çete başarılı operasyonla çökertildi. Vatandaşlardan aldıkları paraları PKK'ya aktardığı tespit edilen 19 şüpheliden 15’i yakalanarak gözaltına alındı.

JİGOLO TUZAĞIYLA VATANDAŞLARI KANDIRDILAR

Nevşehir’de ikamet eden A.K.’yi arayan çete üyeleri, "Jigolo internet sitesine üye oldunuz. Bu nedenle üyelik sözleşmesinden doğan vergi borcunuz bulunmakta. Hakkınızda icra takibi başladı. Dosya şu anda arabulucuda. Ödemek isterseniz arabulucu avukatlarımız sizinle iletişime geçsin" diyerek güven sağlamaya çalıştı.

VATANDAŞTAN 540 BİN LİRA İSTEDİLER

Daha sonra çete üyeleri A.K.’yi tekrar arayarak kendilerini arabulucu avukat olarak tanıttı. Arabulucu avukat olduğunu iddia eden şahıs, toplam dosya borcunun 540 bin lira olduğunu, bu bedeli ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söylemesi üzerine, şahıs 540 bin lirayı istenilen banka hesabına havale etti.

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SAVCILIK OPERASYON İÇİN TALİMAT VERDİ

Daha sonra dolandırıldığını fark eden A.K.’nin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan çetenin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

PARAYI PKK'YA AKTARMIŞLAR

Operasyon için yapılan çalışmalarda 12 ilde yaklaşık 56 kişiyi aynı yöntemle dolandıran çetenin yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı ve elde edilen paranın da PKK terör örgütüne aktarıldığı belirlendi. Çete liderliğini PKK Terör örgütü üyeliğinden arama kararı olan M.D.’nin yaptığı 19 kişilik çeteye yönelik Eskişehir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇETE ÜYELERİNDEN 15 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda PKK terör örgütü üyeliğinden arama kararı bulunan M.D.’nin Fransa’da ikamet ettiği belirlenirken 19 kişiden 15’i gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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