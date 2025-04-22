Damacana suya peş peşe zam: Bir bardak su 1,30 TL oldu!

Damacana suya peş peşe zam! Damacana suya dört ay içinde üçüncü kez zam yapılırken bardak başı maliyet 1,30 TL’ye ulaştı.

Damacana suya dört ay içinde üçüncü kez zam yapıldı. Bardak başı maliyet 1,30 TL’ye ulaşırken, damacana depozito bedeli de 200 liraya çıktı. İlk kez damacana su satın alan bir tüketicinin, depozito dahil ortalama 350 lira ödemesi gerekiyor.

Son aylarda yükselen maliyetler, damacana su fiyatlarına da yansıdı. 2025'in ilk dört ayında üç kez zamlanan 19 litrelik damacana su, bazı markalarda 150 lirayı buldu. Bu artışla birlikte damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1,30 TL’ye kadar yükseldi. Damacana suyu ilk kez temin eden tüketiciler ise depozito ücretiyle birlikte ortalama 350 lira ödemek zorunda kalıyor.

Fiyat farklılıkları lojistik maliyetlerden kaynaklı

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, damacana su fiyatlarının şu anda 100 ila 145 lira arasında değiştiğini belirtti. Depozito ücretinin ise 150 ila 200 lira arasında olduğunu dile getiren Mert, fiyat farklılıklarının lojistik maliyetlerden kaynaklandığını ifade etti.

“Son yapılan zam 30 lira civarındaydı"

Bir damacanadan 95 bardak su çıktığını belirten Mert, bardak başına maliyetin 1 lira 30 kuruşa denk geldiğini vurguladı. “Son yapılan zam 30 lira civarındaydı ve bu zamların sebebi bayiler değil, üretim maliyetleridir. Damacanalar fabrikalarda dezenfekte edilip 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Artan maliyetler nedeniyle vatandaşlarımızın damacana geri dönüşümünde daha duyarlı olmaları gerekiyor” dedi.

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