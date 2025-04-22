THY'den son dakika: Trabzon ve Rize seferleri iptal edildi!

THY'nin, Trabzon ve Rize meydanlardaki olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli bazı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın, Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli bazı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821, İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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