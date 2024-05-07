Önde gelen analist yazdı: Çin’deki altın talebi fiyatı yükseltiyor…

Yatırımcının gözbebeği ve güvenli liman yatımı olan altın, 2024 yılına hızlı giriş yaptı. Dünya genelinde bulunan risk ortamı ülkeleri de altına yöneltiyor. Bir analist ise, Çin’deki talebe dikkat çekti.

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Önde gelen analist yazdı: Çin’deki altın talebi fiyatı yükseltiyor…

Çin'de altın ürünlerine olan ilgi ve yüksek talep, uluslararası pazarlarda değerli metalin fiyatını yükselten faktörlerden biridir. Birkaç analist, Çin'deki geleneksel yatırım seçeneklerine duyulan güven kaybının ve jeopolitik faktörlerin ve ABD yaptırımlarının bu amaca katkıda bulunduğuna inanıyor.

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ÇİN’İN TALEBİ GÜÇLENEN ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Altın piyasası ve jeopolitik analistlere göre Çin, iç yatırım aygıtındaki ve jeopolitik faktörlerdeki bir krizin körüklediği altın fiyatlarının küresel yükselişine katkıda bulunuyor.

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Londra merkezli bir değerli metal platformu olan MetalsDaily.com'un CEO'su Ross Norman, Çin'in altın fiyatlarını ons başına 2.500 dolara çıkaran son boğa koşusunda önemli bir role sahip olduğuna inanıyor. The New York Times'a verilen açıklamalarda Norman şunları söyledi;

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“Çin tartışmasız bir şekilde altın fiyatını yönlendiriyor. Çin'e altın akışı katıdan mutlak bir akışa geçti.”

ALTINA TALEP AZALMIYOR

Talepteki artışın bir kısmı, yatırımcıların fonlarını tahsis etmek için alternatif seçenekler aramalarına neden olan Çin gayrimenkul sektörünün bitmesiyle ilgilidir. Altın talebi 2023 birinci çeyreğe kıyasla 2024'te %6 arttı. Bu sayı geçen yıl %9 artarak talebin devam ettiğini gösteriyor.

Ayrıca altın rezervlerini artıran 17 aylık bir seriye sahip olan Çin Halk Bankası'nın (PBOC) devam eden talebi, değerli metalin değer kazanmasına da katkı sağlamıştır. Pekin'deki BOC International'ın küresel baş ekonomisti Guan Tao'ya göre, ABD yaptırımlarının yaklaşmakta olan riski PBOC'nin davranışına katkıda bulundu.

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