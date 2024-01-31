VAR kayıtları açıklanacak! Türk futbolunda yeni dönem

VAR konuşmalarının yayınlanması için Türkiye Futbol Federasyonu hazırlık yapıyor. İspanya sistemi, maç sonrası tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını paylaşıyor.

YAYINLAMA
Google News
VAR kayıtları açıklanacak! Türk futbolunda yeni dönem

Yarı Otomatik Ofsayt Sisteminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, VAR konuşmalarını yayınlamaya hazırlanıyor.

İspanya La Liga maçları bittikten sonra, hakemin VAR'a çağrıldığı pozisyonlar yayınlanır.

Testler Başlamıştı

Türkiye de Süper Lig'de VAR konuşmalarının yayınlanması için bu modeli kullanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), hakem VAR'a çağrıldığında VAR konuşmalarının yayınlanmasına izin verir.

TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…

Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemediDevlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi

TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştırTFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır

Gözlemciler İçin Yeni Puanlama

26. haftadan itibaren yeni bir gözlemci uygulaması da geliyor. 10 UEFA üst düzey yabancı gözlemci, hakem notunun yüzde 50'sini etkileyecektir.

Statta, VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketi, maçta görevli gözlemcinin hakem puanına %30, toplam hakem puanına %20 katkıda bulunacak.

MHK'nin Yapısı Değişiyor

TFF, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısını değiştirmeyi planlıyor.

Yeni MHK, planlanana göre beş üyeden oluşacak. Daha önce olduğu gibi TFF bu üyeleri seçecek, ancak iki üye Kulüpler Birliği tarafından önerilecek ve kabul edilecek.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF'den devrim niteliğinde kararlar! VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
TFF'den devrim niteliğinde kararlar! VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
Galatasaray, yılmadı yıkılmadı: 90’da bulduğu golle zirve yarışını sürdürdü…
Galatasaray, yılmadı yıkılmadı: 90’da bulduğu golle zirve yarışını sürdürdü…
Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa yayın hakları hakkında konuştu: “Ciddi zarar ettik”
Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa yayın hakları hakkında konuştu: “Ciddi zarar ettik”
Seçil Erzan en büyük mağdur, “Emre Belözoğlu” demişti: O isim tekrardan konuştu...
Seçil Erzan en büyük mağdur, “Emre Belözoğlu” demişti: O isim tekrardan konuştu...
Son Haberler
Gazeteci Enver Aysever'den bomba iddia: Özel, Kılıçdaroğlu'na yalvardı ''Lütfen beni İmamoğlu'ndan kurtarın''
Gazeteci Enver Aysever'den bomba iddia: Özel, Kılıçdaroğlu'na yalvardı ''Lütfen beni İmamoğlu'ndan kurtarın''
Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!
Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!
Çakar lamba kullanan sürücü yakayı ele verdi!
Çakar lamba kullanan sürücü yakayı ele verdi!
Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Fenerbahçe'de yeni transfer için anlaşmaya varıldı! İşte o açıklamalar!
Fenerbahçe'de yeni transfer için anlaşmaya varıldı! İşte o açıklamalar!
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladı
Başkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladı
TFF'den devrim niteliğinde kararlar! VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
TFF'den devrim niteliğinde kararlar! VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı, şiddetli yağmur kar fırtınaya dikkat! 31 Ocak 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı, şiddetli yağmur kar fırtınaya dikkat! 31 Ocak 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Araç sahipleri dikkat! Bugün MTV’nin son günü…
Araç sahipleri dikkat! Bugün MTV’nin son günü…
Futbol severlere müjde! TRT Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarını 3 yıl boyunca şifresiz yayınlayacak
Futbol severlere müjde! TRT Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarını 3 yıl boyunca şifresiz yayınlayacak
Sıcak Haber: Bu gelişmeye futbolseverler bayılacak, Avrupa maçları şifresiz!
Sıcak Haber: Bu gelişmeye futbolseverler bayılacak, Avrupa maçları şifresiz!
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL