VAR kayıtları açıklanacak! Türk futbolunda yeni dönem

Yarı Otomatik Ofsayt Sisteminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, VAR konuşmalarını yayınlamaya hazırlanıyor.

İspanya La Liga maçları bittikten sonra, hakemin VAR'a çağrıldığı pozisyonlar yayınlanır.

Testler Başlamıştı

Türkiye de Süper Lig'de VAR konuşmalarının yayınlanması için bu modeli kullanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), hakem VAR'a çağrıldığında VAR konuşmalarının yayınlanmasına izin verir.

TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…

Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi

TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır

Gözlemciler İçin Yeni Puanlama

26. haftadan itibaren yeni bir gözlemci uygulaması da geliyor. 10 UEFA üst düzey yabancı gözlemci, hakem notunun yüzde 50'sini etkileyecektir.

Statta, VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketi, maçta görevli gözlemcinin hakem puanına %30, toplam hakem puanına %20 katkıda bulunacak.

Haberin Devamı

MHK'nin Yapısı Değişiyor

TFF, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısını değiştirmeyi planlıyor.

Yeni MHK, planlanana göre beş üyeden oluşacak. Daha önce olduğu gibi TFF bu üyeleri seçecek, ancak iki üye Kulüpler Birliği tarafından önerilecek ve kabul edilecek.