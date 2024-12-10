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Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu

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Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskınlarına karşı yetkililerin tedbir alması ve vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu. 10 Aralık 2024 Salı günü Tüm ülke geneli bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 2 210

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 3 310

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege Kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege Kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 4 410

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin (Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı? Bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, kuzeyi öğle saatlerine kadar 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısı 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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