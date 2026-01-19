Valilik duyuru yaptı: İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasak!

  1. Anasayfa
İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, yaşanacak olumsuz olaylara karşı Valilik, İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.

İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece boyunca süren yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu çileye dönüştü. Yolların kilitlenmesi sonrası İstanbul Valiliği, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını 2. bir talimata kadar yasakladı.
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri duyurdu.

Valilik bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.

TRAFİK YÜZDE 81'E ÇIKTI

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.

KENTİN HER NOKTASINDA TRAFİK KİLİTİ

stanbul'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18:00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli" ifadelerini kullandı.

