Köşeye sıkışan SDG, ABD ve İsrail'den medet umdu!

Son 48 saatte elinde tuttuğu bölgeleri Suriye ordusuna kaybederek dağılan terör örgütü SDG/YPG, ABD'den güvenlik garantisi istedi. SDG ayrıca, İsrail'in "Suriye'deki Kürtler adına" Suriye ordusuna hava saldırıları düzenlemesini talep etti.

Terör örgütü YPG elebaşı Sipan Hamo, Suriye ordusunun ilerleyişine karşı ABD ve İsrail'den yardım talep etti.

Ayrı bir devlet kurma niyetlerinin olmadığını iddia eden Hamo, ABD'den koruma garantisi istedi.

Hamo, İsrail'in Dürzileri koruduğu gibi kendilerini de hava saldırıyla koruması gerektiğini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG/SDG elebaşlarından Sipan Hamo, Suriye ordusunun Fırat'ın batısında ve doğusunda hızla ilerleyişi hakkında İngiliz haber ajansı Reuters'a röportaj verdi.

İran veya Rusya'dan destek almadıklarını belirtip ABD ve İsrail'den yardım talep eden Hamo, ayrı bir devlet kurmak gibi bir hayallerinin olmadığını iddia ederek, geleceklerinin Suriye'de olduğunu söyledi:

"ABD DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMELİ"

"ABD'li temsilci Tom Barrack ile Kürt yetkililer arasında yapılan toplantıda ateşkes için bir yol haritası ortaya konmadı. Suriye'deki Kürtler ayrılmak veya bağımsız bir devlet kurmak istemiyor. Geleceğimiz Suriye'de. En büyük umudumuz, özellikle koalisyon ve ABD'den, somut bir sonuç alınması. Yani mevcut sorunlara şu anda yaptıklarından daha güçlü bir şekilde müdahale etmeleri.

"ABD BİZE KORUMA GARANTİSİ VERMELİ"

Washington'un, Kürt güçleriyle yıllardır sürdürdüğü ittifakı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Suriye hükümetine verdiği destekle dengelemesini kabul ediyoruz. Ancak Kürtlerin meydana gelen değişikliklerle ilgili endişeleri göz önüne alınmalı, ABD bize koruma garantisi vermeli. Mevcut durumda güvence verebilecek tek taraf ABD. Suriye'de şu anda yaşanan her şeyin sorumluluğunun Batı ülkelerine, özellikle de ABD'ye ait olduğuna inanıyoruz.

DÜRZİLERİ ÖRNEK VERİP İSRAİL'E SESLENDİ! SURİYE BİRLİKLERİNE HAVA SALDIRISI TALEBİ

İran veya Rusya'dan destek almıyoruz. İsrail'i bölgede kendi gündemi olan güçlü bir devlet olarak görüyoruz. Suriye'deki belirli azınlıklara (Dürziler) karşı sergilediği tutumun Kürtlere de yayılmasını umuyoruz. İsrail'in Suriye'deki Kürtler adına müdahale (Suriye birliklerine hava saldırısı) edeceğini umut ediyoruz."

"İSRAİL BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Eski YPG Sözcüsü Mustafa Bali ise, İsrail kamu televizyonu KAN'a verdiği demeçte, "İsrail bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kamuoyu şu anda yaşananlardan İsrail'i sorumlu tutuyor." dedi.

