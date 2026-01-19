Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
19 Ocak 2026 10:01
Altın, 19 Ocak Pazartesi günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? Sorusunu merak ederken, altın yeni haftaya nasıl başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın, 19 Ocak Pazartesi günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa öngörüleri, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Faizlerin düştüğü dönemlerde, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar için cazibesi tarihsel olarak artış gösteriyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 19 Ocak 2026 tarihinde güncellendi. Küresel piyasalardaki düşüşün yerini yükselişe bırakmasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekiliş, yerini yükselişe bıraktı. Singapur merkezli UOB bankası, artan jeopolitik riskleri gerekçe göstererek 2026 yılı altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın yeni projeksiyonuna göre altın fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinde 5 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ALTIN FİYATLARI 19 OCAK 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 6.482,34
Satış: 6.483,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 OCAK 2026 Alış: 10.747,00
Satış: 10.824,00
ONS ALTIN FİYATI 19 OCAK 2026 Alış 4.661,12 Dolar
Satış: 4.661,79 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 19 OCAK 2026 Alış: 42.856,00 TL
Satış: 43.132,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 19 OCAK 2026 Alış: 6562 TL
Satış: 6640 TL