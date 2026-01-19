Manşetler
1 °C
24
10:31
Valilik duyuru yaptı: İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasak!
10:22
Köşeye sıkışan SDG, ABD ve İsrail'den medet umdu!
10:01
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
09:52
SDG diz çöktü Şara tek lider: 19 Ocak 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri
09:26
Kar İstanbul'a fena geldi! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
11:45
Türkiye gencecik Atlas'ın nasıl katledildiğini izledi: Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu!
11:10
Fenerbahçe gözünü kararttı: N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı!
10:56
Suriye ordusu Halep'in doğusuna kadar ilerledi: YPG köşeye sıkıştı geri çekiliyor!
10:46
Akaryakıta önce zam sonra indirim geldi: Tabela yine değişti, işte illere göre akaryakıt fiyatları
10:35
CHP'den bir istifa daha: AK Parti'ye geçen Belediye başkanının rozetini Erdoğan takacak
SDG diz çöktü Şara tek lider: 19 Ocak 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
19 Ocak 2026 09:52
İşte, 19 Ocak 2026 Pazartesi, siyaset, ekonomi, spor ve magazin, gündeme dair ne varsa konu ve başlıkları ile güncel gazete manşetleri...
