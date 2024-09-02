Uzun yaşamanın sırrı yediklerinizde! Böyle beslenen çok uzun yaşıyor

Sağlıklı ve besleyici bir diyet, vücuda tüm temel besinleri uygun miktarda sağlar. Bu tür besinler karbonhidratları, proteinleri, yağları, vitaminleri ve minerallerini içerir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm besin maddelerinin yeterli alımını sağlamak için çeşitli besin gruplarından çeşitli yiyeceklerden oluşan dengeli bir diyeti önermektedir. Çeşitli beslenmek hem vücut sağlığını korur hem de ömrü uzatır.

Günlük kalori alımının yaklaşık %50 ila %60'ı karbonhidratlardan oluşmalıdır. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler kaynaklarıdır. Basit şekerler, kahverengi pirinç, tam buğday ve yulaf gibi kompleks karbonhidratları tercih eder.

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Proteinler, günlük kalori alımınızın yüzde on ila on beşini oluşturmalıdır. Vücudun dokularının büyümesi, onarımı ve bakımı için gerekli olan proteinler hayvansal kaynaklardan (kümes hayvanları, balık, yumurta) ve bitkisel kaynaklardan (mercimek, fasulye, kuruyemiş vb.) elde edilebilir.

Yağlar: Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, kuruyemiş ve yağlı balık gibi) günlük kalori alımının yaklaşık yüzde yirmi ila otuzını oluşturmalıdır. Kalp hastalığı riskini azaltmak için, kızarmış ve işlenmiş gıdalarda bulunan doymuş yağların miktarı en aza indirilmelidir.

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Vitaminler ve mineraller: Bağışıklık sistemini desteklemek ve kemik sağlığını korumak gibi birçok vücut işlevi için hayati önem taşırlar. Süt ürünleri, meyve ve sebzeden zengin bir diyet, bu mikro besinlerin yeterli miktarda alınmasını sağlar.