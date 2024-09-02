Uzun yaşamanın sırrı yediklerinizde! Böyle beslenen çok uzun yaşıyor

Vücut sağlığını korumak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için dengeli bir beslenme programı takip etmek gerekir. Yaşamınızı sürdürmek için sağlıklı beslenmeniz gerekir. Genel sağlığın korunmasında, kronik hastalıkların önlenmesinde ve uzun ömürlülüğün sağlanmasında beslenme çok önemlidir.

YAYINLAMA
Google News
Uzun yaşamanın sırrı yediklerinizde! Böyle beslenen çok uzun yaşıyor

Sağlıklı ve besleyici bir diyet, vücuda tüm temel besinleri uygun miktarda sağlar. Bu tür besinler karbonhidratları, proteinleri, yağları, vitaminleri ve minerallerini içerir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm besin maddelerinin yeterli alımını sağlamak için çeşitli besin gruplarından çeşitli yiyeceklerden oluşan dengeli bir diyeti önermektedir. Çeşitli beslenmek hem vücut sağlığını korur hem de ömrü uzatır.

Günlük kalori alımının yaklaşık %50 ila %60'ı karbonhidratlardan oluşmalıdır. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler kaynaklarıdır. Basit şekerler, kahverengi pirinç, tam buğday ve yulaf gibi kompleks karbonhidratları tercih eder.

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Eylül döviz kuruDolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Eylül döviz kuru

Enflasyon düştü mü? Ağusyos ayı enflasyonu belli oluyorEnflasyon düştü mü? Ağusyos ayı enflasyonu belli oluyor

Vergi borcu olan hemen ödesin! Bakan Şimşek borçluları üzecek açıklamayı yaptıVergi borcu olan hemen ödesin! Bakan Şimşek borçluları üzecek açıklamayı yaptı

Proteinler, günlük kalori alımınızın yüzde on ila on beşini oluşturmalıdır. Vücudun dokularının büyümesi, onarımı ve bakımı için gerekli olan proteinler hayvansal kaynaklardan (kümes hayvanları, balık, yumurta) ve bitkisel kaynaklardan (mercimek, fasulye, kuruyemiş vb.) elde edilebilir.

Yağlar: Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, kuruyemiş ve yağlı balık gibi) günlük kalori alımının yaklaşık yüzde yirmi ila otuzını oluşturmalıdır. Kalp hastalığı riskini azaltmak için, kızarmış ve işlenmiş gıdalarda bulunan doymuş yağların miktarı en aza indirilmelidir.

Vitaminler ve mineraller: Bağışıklık sistemini desteklemek ve kemik sağlığını korumak gibi birçok vücut işlevi için hayati önem taşırlar. Süt ürünleri, meyve ve sebzeden zengin bir diyet, bu mikro besinlerin yeterli miktarda alınmasını sağlar.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Canan Karatay önerdi! Diyabet hastalarına bir bir iyi geliyor, tüm hastalıklara kalkan oluyor
Canan Karatay önerdi! Diyabet hastalarına bir bir iyi geliyor, tüm hastalıklara kalkan oluyor
İstanbul Havalimanı alarma geçti: 11 Afrika ülkesinden yolcular 'maymun çiçeği virüsü' nedeniyle takibe alındı!
İstanbul Havalimanı alarma geçti: 11 Afrika ülkesinden yolcular 'maymun çiçeği virüsü' nedeniyle takibe alındı!
ABD'li araştırmacılar ciddi gerçeği ortaya çıkardı: Bebek mamalarına dikkat!
ABD'li araştırmacılar ciddi gerçeği ortaya çıkardı: Bebek mamalarına dikkat!
Yenidoğan bebeğinin topuk kanını aldırmak istemedi: Bakın yargı ne karar verdi?
Yenidoğan bebeğinin topuk kanını aldırmak istemedi: Bakın yargı ne karar verdi?
Son Haberler
İstanbul'da sular kesilecek! Bu bölgelerde 15 saat su kesintisi olacak
İstanbul'da sular kesilecek! Bu bölgelerde 15 saat su kesintisi olacak
Kasım Gülpınar kimdir? Neden istifa etti? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli?
Kasım Gülpınar kimdir? Neden istifa etti? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli?
Şoke eden istifa! Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar partisini bıraktı
Şoke eden istifa! Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar partisini bıraktı
SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaş zamlarında yeni sistem geliyor
SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaş zamlarında yeni sistem geliyor
Uzmanlar açıkladı: Maymun Çiçeği Virüsü Pandemi Etkisi Yaratır Mı?
Uzmanlar açıkladı: Maymun Çiçeği Virüsü Pandemi Etkisi Yaratır Mı?
Sağlık Bakanlığı, dünyayı tehdit eden M çiçeği (MPox) ilişkin 11 soruyu yanıtladı!
Sağlık Bakanlığı, dünyayı tehdit eden M çiçeği (MPox) ilişkin 11 soruyu yanıtladı!
Çok Okunanlar
Milyonlar bunu bekliyor! Emekli maaşları için sürpriz öneri!
Milyonlar bunu bekliyor! Emekli maaşları için sürpriz öneri!
2 Eylül Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Çin'den gelen ekonomik veriler brent petrolde sert düşüşe neden oldu!
2 Eylül Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Çin'den gelen ekonomik veriler brent petrolde sert düşüşe neden oldu!
Bankalardan eğitim harcamalarına için faizsiz kredi! Hangi banka kaç taksitle ne kadar veriyor?
Bankalardan eğitim harcamalarına için faizsiz kredi! Hangi banka kaç taksitle ne kadar veriyor?
Altında beklenti ne, düşer mi çıkar mı? 2 Eylül 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında beklenti ne, düşer mi çıkar mı? 2 Eylül 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Bakan Memiş oğlundan rahatlatan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Toplumumuz rahat olsun'
Bakan Memiş oğlundan rahatlatan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Toplumumuz rahat olsun'
Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı?
Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı?
Yorumlananlar
31 Ağustos altın fiyatları ne kadar! Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
31 Ağustos altın fiyatları ne kadar! Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları