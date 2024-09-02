Eylül ayının ilk haftasına başlarken, döviz kurlarındaki son durum dikkate değer bir konu haline geldi. Yeni haftaya başlarken de dolar ve euro kurlarındaki değişiklikler devam etti. Pazartesi, 2 Eylül 2024'te Dolar ve Euro fiyatlarını hemen aşağıda göreceksiniz.

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Euro ve Dolar Ne Kadar?

Bugün sabah itibariyle dolar 34,0723'ten işlem görüyor. Euro ise 37,6953 TL'den işlem görüyor. Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Eylül döviz kuru ile alakalı yeni gelişmeleri her zaman Bölge Gündem adresinden doğru şekilde takip edebilirsiniz.