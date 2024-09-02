Enflasyon düştü mü? Ağusyos ayı enflasyonu belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katıldı.

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Yapılan ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı için ortalama %2,64 enflasyon beklentisi vardı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için en düşük %2,21 ve en yüksek %3,10 enflasyon beklentileri vardı.



Ağustos ayı enflasyon beklentileri, bir önceki ay %61,78 olan yıllık enflasyonun %52,20'ye düşeceğini tahmin ediyor. Ağustos ayında ekonomistlerin 2024 sonu için %42,84 enflasyon beklentisi vardı.



Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi %3,23 arttı.