Peş peşe gıda zehirlenmeleri bakanlığı ayağa kaldırdı: İşte önemli uyarılar!

VATANDAŞA UYARILAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli.
• Sıcak tutulacak gıdalar 65°C’nin altına düşmemeli, bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli.
• Catering firmalarının Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli.
• Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı.
• Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı.
• Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı.
• Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli.
• Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112’ye yönlendirilmeli.
• Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda.
*Gıda Güvenliği İçin Temel Kurallar
• Açıkta satılan gıdalar mümkün olduğunca tercih edilmemeli.
• Doğadan toplanan mantar, meyve ve otlar uzman onayı olmadan tüketilmemeli.
• Bozulmuş, şişmiş, rengi değişmiş konserveler kesinlikle yenmemeli.
• Şüpheli ürünler ALO 174 Gıda Hattı veya WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirilmeli.
• Vakayla ilişkili örnek ürün ve ambalajlar saklanmalı.