Vergi borcu olan hemen ödesin! Bakan Şimşek borçluları üzecek açıklamayı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamak, ekonomi programlarının en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.



Şimşek, bu alanda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz" dedi. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin adları açıklanmalıdır. Her vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu ve cezası olan mükelleflerin isimlerini kamuoyuna duyuracağız.

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Bakan Mehmet Şimşek, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tüm vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin dağıtılacağını açıkladı.

Eylül Ayının Sonuna Kadar Mühlet!

Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin isimlerinin kamuoyuna açıklanacağı yönündeki uyarıda bulunan Şimşek, mükelleflere eylül sonuna kadar ödemeleri için süre tanıdı.

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Bununla birlikte, Bakan Şimşek, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olarak kayıtlı olanların, deprem tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve ceza borçlarının açıklanmayacağını açıkladı.