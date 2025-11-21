Pak İş ilaçlamadan çok önemli açıklama: Yetkisiz firmalara izin verilmemeli, halk sağlığı iş güvenliği öncelikli olmalı

Sektörün öncülerinden bir olan Pak İş İlaçlama, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde ilaçlama sonucu olduğu iddia edilen ve 4 kişilik bir ailenin zehirlenmesine neden olan ve ülke gündemine oturan zehirlenme vakası ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Pak İş İlaçlama Olarak Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme vakasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Otel İlaçlamalarında Yaşamsal Risk:

Halk Sağlığı ve İş Güvenliği Öncelikli Olmalı

Beşiktaş'ta yaşanan ve hepimizi derinden üzen zehirlenme vakası, otel ve konaklama tesislerindeki haşere kontrol süreçlerinin ciddiyetini ve denetim eksikliğinin vahim sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yoğun insan sirkülasyonunun olduğu, gıda servisinin yapıldığı bu tür alanlarda "merdiven altı" tabir edilen yetkisiz ve eğitimsiz firmalar tarafından yapılan kontrolsüz ilaçlama uygulamaları, maalesef halk sağlığını doğrudan tehdit etmekte ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmaktadır.

Yetkisiz Uygulamaların Korkunç Bedeli

Otel ortamları, nem, sıcaklık ve gıda atıkları nedeniyle haşere ve kemirgenlerin üremesi için ideal alanlardır. Bu zararlılar (hamamböceği, tahtakurusu, kemirgenler vb.) sadece konforu bozmakla kalmaz; salmonella, E. coli, leptospiroz gibi ciddi halk sağlığı risklerini beraberinde getirir. Haşerelerle mücadele elbette bir zorunluluktur, ancak bu mücadele; profesyonellikten uzak, mevzuata aykırı ve ucuz kimyasallarla yapıldığında, zararlıdan çok insan sağlığına zarar verir.

Kullanılan insektisit lerinyetkili olmayan personelce, doğru dozaj ve uygulama teknikleri gözetilmeden, havalandırma önlemleri alınmadan kullanılması şu sonuçları doğurur:

Misafirler ve Çalışanlar İçin Akut ve Kronik Zehirlenme Riskleri

Gıda Güvenliğinin Tehlikeye Atılması

İşletmenin Yasal Yükümlülüklerini İhlal Etmesi

Kullanılan kimyasallara maruz kalma, özellikle kapalı ve havalandırması kısıtlı alanlarda, kısa sürede ölüme varan sonuçlar yaratabilir.

Kurumsal Sorumluluk ve Pakişİlaçlama'nın Taahhüdü

Pakiş İlaçlama olarak bu üzücü olaylar karşısında tüm sektör paydaşlarını en üst düzeyde sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bizim için haşere kontrolü, sadece bir temizlik hizmeti değil, doğrudan Halk Sağlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) meselesidir.

Pakiş İlaçlama Sahibi Ercan Tezcan olarak vurgulamak isterim ki; otel ve benzeri yoğun insan trafiğinin olduğu tesislerde ilaçlama hizmeti seçilirken tek kriter fiyat olmamalıdır. Sürdürülebilir Hijyen ve Güvenlik ancak aşağıdaki standartlara tam uyumla mümkündür:

✅ Yasal Yetkinlik: Firmamızın T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli tüm Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi ve diğer ruhsatlara sahip olması.

✅ Eğitimli Personel: Uygulamayı yapan teknik ekibin zorunlu eğitimlerden geçmiş, sertifikalı ve tecrübeli olması.

✅ İSG Protokolleri: Uygulama sırasında personel koruyucu ekipmanlarının tam olarak kullanılması, alanın karantina süresine kesinlikle uyulması ve bu süre boyunca yetkisiz girişlerin engellenmesi.

✅ Doğru Kimyasal Yönetimi: Sadece ruhsatlı, insan sağlığına etkileri en aza indirilmiş, doğru zararlı türüne karşı etkili ve etiket talimatlarına uygun profesyonel biyosidal ürünlerin kullanılması.

Pakiş İlaçlama olarak, otellerde yaptığımız her uygulamada, risk analizi yaparak, özellikle mutfak ve konaklama alanlarında misafir ve çalışan sağlığını en üst seviyede koruyan entegre zararlı yönetimi (IntegratedPestManagement - IPM) stratejilerini uyguluyoruz. Uygulama sonrası detaylı bilgilendirme ve güvenlik dokümantasyonunu tesis yetkililerine sunarak şeffaflığı esas alıyoruz.

Haberin Devamı

Otel Yöneticilerine Önemli Çağrı

Değerli otel ve konaklama tesisi yöneticileri; markanızın itibarı ve daha önemlisi, konuklarınızın ve çalışanlarınızın hayatı, seçeceğiniz ilaçlama firmasının kalitesine bağlıdır. Lütfen bu konuda uzman, yetkili, İSG kurallarına tavizsiz uyan ve profesyonel firmalarla çalışmayı bir maliyet unsuru değil, yaşamsal bir yatırım ve kurumsal sorumluluk olarak görün.

Pakiş İlaçlama olarak, güvenli, yasal ve insan sağlığını tehdit etmeyen çözümlerimizle hem biyolojik bulaş risklerinden hem de kontrolsüz uygulamaların tehlikelerinden işletmenizi korumaya hazırız.

Ayrıca Firma yetkilisi Ercan TEZCAN ;Biyosidal ve Fumigasyon Uygulayıcıları Derneği Kurulması gerekliliğine bir kez daha dikkat çekerek Sektörlerin deki tüm Ruhsatlı firmalara bir kez daha çağrıda bulunmayı görev bildiklerini belirtmiştir.

Merhaba Değerli Meslektaşlarım ,

Biyosidal ve Fumigasyon uygulamaları, hem halk sağlığı hem de tarımsal üretim açısından hayati öneme sahiptir. Ancak ne yazık ki bu alanda ruhsatsız, denetimsiz ve belgesiz faaliyet gösteren kişi ve firmalar hem sektörümüzün itibarını zedelemekte hem de etik ve ticari sorunlara yol açmaktadır. Bu sıkıntıları da göz önüne alındığında; bu alanda faaliyet gösteren tüm firmaların ortak bir çatı altında birleşmesine duyulan ihtiyaç artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu ihtiyaçtan hareketle, hem Biyosidal hem de Fumigasyon belgesine sahip firmaları bir araya getirecek güçlü bir sivil toplum yapısının temellerini atmak adına, "BİFUDER – Biyosidal ve Fumigasyon Uygulayıcıları Derneği" adı altında bir oluşumun ön hazırlıkları başlatılmıştır.

Bu dernekle hedeflenen temel kazanımlar şunlardır:

•⁠ ⁠Ruhsatsız ve belgesiz uygulayıcıların tespiti ve sektörden uzaklaştırılması,

•⁠ ⁠Denetimlerde eksik kalan kamu birimlerine ortak tavır geliştirilmesi,

•⁠ ⁠Kamu kurumlarıyla (İl Sağlık, İl Tarım, Zirai Karantina, Bakanlıklar vb.) daha güçlü bir temsiliyet sağlanması.

Bu sayede hem meslek onurunu koruyacak, hem de sahada karşılaştığımız hak kayıplarının önüne geçmiş olacağız. Derneğimizin oluşturacağı ortak veri havuzu sayesinde, firmalar arası bilgi paylaşımı güçlenecek; yeni projelerde riskli işverenlerle çalışmanın önüne geçilecektir.

İş ahlakına uygun çalışan firmalarımızı aynı çatı altında toplayacak bu birliktelik, sektörümüzün geleceğini korumak adına büyük bir adım olacaktır. Bu ön çalışmaya destek verebilecek firma yetkililerimizle ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Katılım ve desteklerinizi bekliyor, bu sektörel dayanışma hareketinde siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Sağlık