Uzmanlar uyardı: Kızamık salgınının ana nedeni aşısız kişiler!

2023 yılının sonlarında ve 2024 yılının başlarında hastalıklar fazlasıyla baş gösterdi. Gribal enfeksiyon ve covid varyasyonları çocuk/yaşlı herkeste görüldü. Uzman doktorlar son olarak kızamık konusunda aileleri uyardı.

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Uzmanlar uyardı: Kızamık salgınının ana nedeni aşısız kişiler!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altun, kızamık vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti. Uzman doktor özellikle de kızamık salgının başlıca sebebi aşı olmayan kişilerden kaynaklandığını söyledi.

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KIZAMIKTA YAŞ SINIRI YOK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altun, kızamık hastalığının solunum yoluyla daha çok bulaştığını aktardı. Yaş sınırı bulunmayan kızamık hakkında uzman doktor şunları söyledi;

“Kızamık hastalığının yaygın aşı kampanyalarının sayesinde çiçek hastalığı gibi dünya üzerinden silinecek diye beklerken gerek aşı karşıtlığının artışı gerekse savaşlar ve göçler nedeniyle son dönemde vakalarda artış görülmektedir. Gerek çocuk gerekse erişkinler için hastalığın yayılması açısından risk teşkil etmektedir.”

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