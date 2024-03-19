Apple, yapay zeka konusunda Google ile anlaşmak istiyor…

Bloomberg'in Pazartesi günü bildirdiğine göre, iPhone üreticisi, arama devinin Gemini AI modelini telefonlarına inşa edeceğini ve iOS 18 için hazırlanan bir sürümle "gişe rekorları kıran" bir lisans anlaşması üzerinde Google ile görüşmelerde bulundu.

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Geçen ay yatırımcılara şirketinin bu yıl yapay zeka çalışmalarının ayrıntılarını paylaşmaya hazır olacağını söylemişti. Apple, mükemmeliyetçilikle gurur duyan bir şirkettir. Fakat yapay zeka konusunda şu anda mükemmel olmaya yaklaşamadı.

İPHONE’LARA GEMİNİ YAPAY ZEKASI

Teknoloji devi Apple, şu anda arama motorunun elinde olan AI üretici modelleri Gemini'nin gelecekteki iPhone cihazlarına dahil edilmesi amacıyla lisans almak için Google ile görüşmelerde bulunuyor.

Geçmişte Apple, tescilli yapay zeka sistemleri geliştirmede diğer Silikon Vadisi rakiplerinin gerisinde olduğu için teknolojiyi kendi akıllı telefonlarında uygulamak için ChatGPT sohbet robotunun ana şirketi olan OpenAI ile de iletişime geçmişti.

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Şu anda taraflar henüz bir anlaşmaya varamadı. Ancak önümüzdeki günlerde müzakereler devam edececeği bildirildi.

YAPAY ZEKA KARMAŞIK BİR İŞ

AI patlamasının ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana gösterdiği bir şey varsa, o da teknolojinin gerçekten çok dağınık olduğudur. Google, Gemini modelinin AI görüntü oluşturma özelliği, örneğin "tarihsel olarak yanlış" sonuçlar ürettiğini gören birkaç aksiliğe maruz kaldıktan sonra geçen ay özür dilemek zorunda kaldı. Yinede de Google’ın yapay zekası bazı şeyleri başarabildi.

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