Diyarbakır Ergani otobüs garında feci olay! Yolcu dolu otobüsle tartıştığı muavinini ezdi, kaçtı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu indiren bir otobüs şirketi şoförü, tartıştığı muavinini ezerek kaçmaya çalıştı. Korkunç olayda muavin feci şekilde can verirken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

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Diyarbakır Ergani otobüs garında feci olay! Yolcu dolu otobüsle tartıştığı muavinini ezdi, kaçtı!

Korkunç ve dehşete düşüren olay Diyarbakır Ergani ilçe otogarında yaşandı.

Bursa-Diyarbakır seferi yapan bir seyahat firmasına ait 34 SD 3321 plakalı otobüs, ilçede yolcu indirdi. Yolcu indirdikten sonra S.İ. idaresindeki otobüs hareket ederken henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı muavini Abbas İşler'i feci şekilde ezdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İşler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Muavinin ezilme anı güvenlik kamerasında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüs şoförüyle tartışan muavin, önce hareket eden otobüsün önüne geçmeye çalışıyor. Otobüsün durmayacağını tahmin eden muavin Abbas İşler, otobüsün sol tarafına geçerek şoförü durdurmaya çalışıyor. Bu esnada otobüs devam ederken muavin otobüs altında kalıyor.

Şoför yakalandı

İşler'in cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şoför S.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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