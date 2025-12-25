Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı: Adliyeye sevk edilecek!

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Sadettin Saran gözaltında: Adliyeye sevk edilecek

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Saran’ın sevki öncesinde İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken, bölgeye TOMA’lar sevk edildi ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alındı.

Önce sağlık kontrolü için jandarma ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen Saran'ın geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirdiği, saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul Adliyesi çevresinde sabah saat 06.00'dan itibaren hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

Sözcü'nün aktardığına göre; bölgeye TOMA'ların getirildiği, çevik kuvvet ekiplerinin kalkanlarla adliye çevresinde konuşlandığı, polis ekiplerinin adliye içinde de görüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti.

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurmuş ve burada tekrar test yaptırmıştı.

Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

