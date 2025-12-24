Akaryakıta yılbaşında çifte zam: İşte pompaya yansıyacak fiyatlar!

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TAHMİNİ YENİ FİYATLAR

Mevcut fiyatların üzerine eklenecek ÖTV artışıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatlarının yeniden şekilleneceği öngörülüyor. Motorin fiyatlarının Ankara ve İzmir'de 55 TL bandını aşması beklenirken, İstanbul'da da 54 TL seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Zam sonrası oluşması beklenen tahmini fiyatlar şöyle:İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin 53,14 TL, motorinin 54,63 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzinin 52,97 TL, motorinin 54,46 TL olması bekleniyor. Ankara'dabenzinin 54,00 TL, motorinin 55,65 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. İzmir'de ise benzinin 54,33 TL, motorinin 55,99 TL seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.