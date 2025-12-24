Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı kadehli görüntülerine bakın ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurtdışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı? Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin" dedi.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında da konuştu.

"KABRİSTANDA KADEH TOKUŞTURMAYI..."

"Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir, ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştıramıyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum. Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakaitliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz. Kabristanda kadeh tokuşturmaya maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Akaryakıta yılbaşında çifte zam: İşte pompaya yansıyacak fiyatlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar!

Güllü'nün kızını cezaevinde rahat bırakmadılar: Apar topar Silivri'ye nakledildi!