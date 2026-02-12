Erdoğan'dan CHP'ye zehir zemberek: Her türlü eşkıyalık, zorbalık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki provokasyona dair CHP'ye zehir zemberek seslenerek tepki gösterdi, "CHP'nin faşizan ve kibirli siyasetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yeminini engellemek için her türlü eşkıyalığı, her türlü zorbalığı yaptılar" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hepinizi en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti teşkilatının fedakar mensuplarına tebriklerimi iletiyorum. AK Parti'nin 177. 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini diliyorum.

AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır.

"MUHALEFETİN ŞİDDET PROPAGANDASINA RAĞMEN PARTİMİZ ÇEKİM MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Muhalefetin şiddet, hakaret ve tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Şu bir gerçektir ki AK Parti bugün Türkiye’nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir. Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı’dır. Şayet AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa evelAllah 86 milyonun her bir ferdi güvendedir. Türkiye’nin aydınlık yarınları teminat altındadır. Bakın bunu öyle laf olsun diye asla söylemiyorum. Aksine burada çok yalın bir gerçeği ifade ediyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Unutmayın ezberler bozuluyor. Kurumlar irtifa kaybediyor. Mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Bütün bunlara baktığımızda Cumhur İttifakı’nın ülkemiz ve milletimiz açısından ne manaya geldiği özellikle bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Şurası tartışmasız bir hakikattir ki belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye’nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Tecrübeli, liyakatli, dürüst ve çalışkan kadroların iş başında olmasıdır.

"TÜRKİYE GÜNDEM BELİRLEYEN OLARAK ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR"

Bu son on yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Neler yaşadığımızı, nelerle mücadele ettiğimizi lütfen bir hatırlayın. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın başka herhangi bir devletinin başına gelse yerle yeksan olacağı nice krizi biz başarıyla yönettik. Doğal afetlerden savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Türkiye’yi sıcak çatışmaların tarafı haline getirmeye yönelik tuzakların tamamını boşa çıkardık. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Ana muhalefetin başındaki zat yabancılar karşısında şekilden şekle girerken biz her alanda Türkiye’yi şanla ve şerefle temsil ettik ve ettirdik. Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda açık söylüyorum bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye’nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor. Türkiye gündem belirleyen olarak adından söz ettiriyor. Tam da aziz milletimizin bizden beklediği şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyurulacak.

Ekranları başında şuan bizi takip eden tüm dava arkadaşlarımı burayı çok iyi dinlesin. AK Parti olarak biz bir kadro hareketiyiz. Görevi, unvanı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu son derece stratejik görevler üstlenmiş durumdadır. Sandık müşahitlerimizin yeri nasıl doldurulamazsa, elinde broşür kapı kapı dolaşan gönüllülerimizin yerini hiç kimse alamaz.

"RAMAZAN AYI İÇİN KAPSALI BİR PLAN HAZIRLADIK"

Gelecek hafta bugün Ramazan-ı Şerifle müşerref olacağız, hazır mısınız? Tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazanı bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Oldukça kapsamlı bir plan hazırladık.

Gelecek hafta bugün on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile müşerref olacağız. Öncelikle her birinizin, sizlerin şahsında tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif’ini şimdiden tebrik ediyor, Ramazan-ı Şerif’in sizler için, aileleriniz ve sevdikleriniz için, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ile hep birlikte inşallah müşerref olacağız. Paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek Ramazan’ı her yıl olduğu gibi bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Talimatlarımız doğrultusunda Teşkilat Başkanlığımız, kadın ve gençlik kollarımızın da katkısını alarak oldukça kapsamlı bir plan hazırladı. Buna göre Aile ve Gençlik Fonu’ndan aldıkları desteklerle yeni yuva kuran genç çiftlerimize ilk Ramazanlarında misafir olacağız. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Gönül sofralarımızda aynı pideyi bölüşmenin manevi lezzetini tadacağız. Artık AK Gençlik klasiğine dönüşen İftara Beş Kala ve Sahura Beş Kala çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Özellikle deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanlarında olmaya büyük önem veriyoruz. Teslim ettiğimiz konutların gerçek anlamda birer yuvaya dönüşeceği bu mübarek ayda vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız. Kadın kollarımız aynı şekilde farklı etkinliklerle rahmet ve bereket ayını en güzel şekilde değerlendirecek, yoksulların kapısını çalacak, gariplerin elinden tutacak, yetimin ve öksüzün gözyaşını silecek. Ülkemiz içinde bunları yaparken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi de elbette ihmal etmeyeceğiz. Avrupalı Türklerle bir araya geleceğimiz iftar programları düzenleyeceğiz.

Gazzeli ve Suriyeli mazlumları bu Ramazan’da da unutmayacağız. Yani içeride ve dışarıda tam bir seferberlik ruhuyla Ramazan-ı Şerif’i en verimli şekilde idrak ve ihya etmeye çalışacağız. Bilhassa belediye başkanlarımızdan çok büyük bir gayret bekliyorum. Havalar soğuk, kış mevsiminin tam ortasındayız. Sizler de görev yaptığınız illerin şehreminisi durumundasınız. Ramazan-ı Şerif’te tenceresi kaynamayan, ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa bunun vebali önce bizlerin üzerindedir, bunu bileceğiz. Allah korusun hiçbirimiz ne bu dünyada ne de yarın Hakk’ın divanında bunun hesabını veremeyiz. Unutmayın Hazreti Ömer’in kapıları nasıl çaldığını, içeriden ağlayan ses var mı yok mu diye nasıl dinlediğini. Biz de o ümmetin bir mensubu olarak bu konularda çok hassas olmaya mecburuz. Onun için sizlerden o evleri mutlaka bulmanızı özellikle istiyorum. Yoksul mahallelerin sessiz sakinlerini ziyaret etmenizi, benim selamımı götürerek her bir kardeşimle yakından ilgilenmenizi, onlarla hemhal ve hemdert olmanızı özellikle rica ediyorum.

Enflasyonu büyük oranda silmeyi hamdolsun başardık. Afet konutlarının ödeme planıyla ilgili müjdelerimizi halkımızla paylaştık. Ana muhalefet partisi öncesinde boş senet imzalatıyorlar gibi zırvalarla milletimizi galeyana getirmeye çalıştı. Faizle afet konutu satıyorlar diyerek milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söylediler. Deprem bölgesine bir çivi çakmadıkları halde bir de çıkıp abuk sabuk iddialarla depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Bakın şurası çok enteresan. 1939 Erzincan depremi olduğunda dönemin iktidarı vatandaşa yardım namına sadece sekiz çivi tevzi etmiş fakat bu sekiz çivi ile ev inşa etmenin sırrını milletimize öğretmemişti. Aradan 87 yıl geçti, Türkiye değişti, gelişti, güçlendi ama CHP’nin afetlere karşı yaklaşımında hiçbir değişim yaşanmadı. Dün sekiz çivi vermeyi başarı gören zihniyet bugün de çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor. Depremin üzerinden üç yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ ortada doğru düzgün eserleri yok. Aslında 455 bin konuta kara çalmasalar, çöp konteyneri ile övünmelerini bir yere kadar anlayışla karşılarız, çapları bu kadarmış der geçeriz. Ama bu erdemi de göstermiyorlar. Ne iş yapıyorlar ne de bizim iş yapmamızı istiyorlar. Ne hizmet ediyorlar ne de bizim millete hizmet etmemizi istiyorlar. Kendilerini devletin yegâne sahibi olarak görme huylarından bir türlü vazgeçmediler. Ey CHP, biz sizin cemaziyel evvelinizi çok iyi biliriz. Ben belediye başkanlığından geliyorum ve İstanbul’u çöp, çukur, çamur bataklığından devralan bir belediye başkanıyım. İstanbul’u bu halde devraldık. 140 kilometre öteden Istranca Dağları’ndan İstanbul’a suyu elhamdülillah biz getirdik.

CHP'NİN MECLİS'TEKİ EŞKIYALIĞINA SERT TEPKİ

Şimdi çıkmışlar, dün Mecliste yaşanan sahneleri inanıyorum ki izlediniz. CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz. Durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Evet anayasal bir hak. Yeminler yapıldı mı. Yapıldı. İş bitti mi. Bitti. Ne oldu. Ne oldu. Rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı. Olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Bu anlayış iliklerine kadar sinmiş durumda. Millî iradeye karşı edepsizlik ederek Gazi Meclis’in saygınlığına gölge düşürerek çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul salonuna taşıyarak nasıl bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Bu kendini bilmezlere sormak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin keyfinize göre kavga çıkaracağınız bir eylem alanı mıdır. Siz Gazi Meclis’e milletin hakkını ve hukukunu savunmaya mı geldiniz. Yoksa terör estirmeye mi. Kavgayı, nefreti, öfkeyi ve hakareti Yüce Meclis’e taşımaktan hiç mi rahatsız olmuyor, hiç mi utanmıyorsunuz. Daha ne kadar kendinizi rezil edecek, küçük düşürecek, size oy veren vatandaşlarımızın başını yere eğdireceksiniz. Ana muhalefetin siyaset kurumuna olan güveni dinamitleyen, Meclis’in vakarına zarar veren, hepsinden öte aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum. Dün olduğu gibi gelecekte de Gazi Meclis’in mehabetine yönelik mütecaviz eylemler karşısında dimdik duracağımızın bilinmesini istiyorum. Bunu yaparken de kavga ve kaosla değil, nezaketimizle, asaletimizle, bilgi ve birikimimizle farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz.

YÜZDE 50 İNDİRİM MÜJDESİ

Değerli kardeşlerim, biraz önce de söyledim, deprem konutları meselesinde günlerdir kendi uydurdukları yalanları köpürtmeye doyamadılar.

Değerli kardeşlerim, biraz önce de söyledim, deprem konutları meselesinde günlerdir kendi uydurdukları yalanları köpürtmeye doyamadılar. Sonuçta ne oldu. Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Gizlemeye çalıştıkları hakikatler tek tek gün yüzüne çıktı. Dün açıkladık. Ne faiz söz konusu ne de vatandaşımızı mağdur ediyoruz. İnşa edilen tüm konutların altyapı bedellerini devletimiz ödüyor. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirime gidiyoruz. Altyapıyı da dahil edince konut fiyatlarının yüzde 65’ini devlet karşılıyor. İki sene hiçbir ödeme almayacağız. Dahası ödemeler 18 yıl boyunca aynı fiyattan yapılacak. Üç artı bir konutlarımız için aylık taksit tutarımız 8750 lira. Bu fiyat değişmeyecek, 18 yıl boyunca sabit kalacak.

Bay Özgür duydun mu? Bak bir şey daha söyleyeyim sana. Peşin ödemek isteyen kardeşlerimiz 484 bin liradan neredeyse dörtte biri fiyatına evini satın alabilecek. Köy evlerimizde de şartlar aynı. 18 yıl boyunca 8100 lira sabit taksitle ödemeler yapılabilecek. Peşin ödemek isteyen olursa da 448 bin liradan alabilecek. Velhasıl kimseyi mağdur etmeden, kimseyi sıkıntıya düşürmeden devlet olarak hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Bu vesileyle deprem bölgesinde devletimizin kurumlarıyla omuz omuza adeta destan yazan AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın belediyelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Altyapı, üstyapı ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte atık su ve içme suyu isale hatlarının yapım ve onarımına kadar her alanda belediyelerimiz canla başla çalıştılar. Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Bizleri deprem bölgesindeki kardeşlerimize karşı mahcup etmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah hayra tebdil eylesin.

Sözlerime burada son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.