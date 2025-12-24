Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Tahkikat başladı, gereken yapılacak.

'BİZİM DERDİMİZ TÜRKİYE'NİN TAMAMINA SESLENMEK'

Eski Türkiye'yi hatırlatmak, hizmetlerimizi halka anlatmak bizim vazifemizdir. Bizim derdimiz sadece kendi seçmenimize ulaşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmektir.

Uzak yakın demeden her mahalleye gitmek, kime oy verdiğine bakmadan her eve ulaşmak AK Parti'nin siyaset anlayışının özetidir.

Millete tavır alan, şehrine hizmet ederken yüksünen bize tavır almış bize saygısızlık yapmış demektir.

Bizim gayemiz sorunları çözmek, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşımızın yanında olmaktır.

Haberin Devamı

24 yıldır titizlikle sahip çıktığımız bu hasletlerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğinin altını çiziyorum.

'TÜRKİYE OLARAK SİNMEYECEĞİZ'

Bu dayanışma mevsiminde Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları unutmayacağız. İsrail'in enkaza çevirdiği yerlerde sıkıntılar hala devam ediyor.

Gazze halkının yükü soğuk havalarla daha da artmış durumda.

Son 2 yılda Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardım 105 bin tona ulaştı.

Hepsinden öte Gazze'nin dayanışmaya ihtiyacı var. Dua ile kalmayacağız mübarek 3 aylarda Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz. Gazze'yi hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız.

Tıpkı Allah Allah nidalarıyla 3 kıtada at koşturan ecdadımız gibi mazlumun yanındayız.

Kimin başı sıkışmışsa hiç düşünmeden imdadına koştuk. Dün böyleydi, bugün de böyle. Yarın da değişmeyecek.

Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınmışları asla vermem diyen haysiyetlileri görüyoruz.

İşte biz buyuz. Farklı bir devletiz, farklı bir milletiz...

Bu topraklarda bin yıldır tutunmayı işte böyle başardık.

Bize hasta adam diyenler, ömür biçenler oldu. Çanakkale'de, Milli mücadelede, 15 Temmuz'da istikbal ve istiklalimize saldıranlar oldu. Ama biz hepsinin üstesinden geldik.

İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de olsun... Biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz.

Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz.

Güllü'nün kızını cezaevinde rahat bırakmadılar: Apar topar Silivri'ye nakledildi!

Karadenizli Sanatçı Hızır Acil Yoğun Bakımda! Oğlu Metin Atalay sevenlerinden dua istedi

Uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: İstanbul'da aralarında iş adamları, dansöz ve modellerin olduğu 20 kişi gözaltına alındı!