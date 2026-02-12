  1. Anasayfa
İçişleri bakanlığından açıklama geldi: sosyal medya üzerinden bir çocuğa “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri bakanlığından açıklama geldi: sosyal medya üzerinden bir çocuğa “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, görevinden uzaklaştırıldı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce ifadesi alınan ve tutuklanması talep edilen CHP'li Belediye Başkanı Dede'nin yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına ilişkin hakimlik kararına cumhuriyet savcısınca itirazda bulunuldu. Asliye ceza mahkemesinin itirazı yerinde bulmasının ardından Dede, bir kez daha adliyeye gitti. Burada hakim karşısına çıkan Dede'nin sorgusu sonucunda tutuklanmasına karar verildi.

