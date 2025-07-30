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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek dua istedi: kötü haber sevenlerinden dua istedi: Kanserle mücadele ediyoruz...

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"
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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek dua istedi: Kanserle mücadele ediyoruz...

Metin Şentürk, bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi için sosyal medya üzerinden takipçilerine seslendi. Yayımladığı videoda, "11 aydır mücadele ediyoruz. Şimdi hastanedeyiz, acısı çok yoğun. Dua gücüne inanan biri olarak sizden sadece dua istiyorum" diyerek destek istedi.

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, kardeşinin uzun süredir verdiği kanser mücadelesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir video ile takipçilerine seslenen Şentürk, kardeşinin yaşadığı acılara dikkat çekerek, destek çağrısında bulundu.

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"

11 AYDIR KANSERLE SAVAŞIYORUZ"

"Hayat hepimizi sınayabiliyor" diyen Şentürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum."

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"

İlk kez kardeşinin tedavi sürecine dair bilgi veren sanatçı, duaların iyileştirici etkisine dikkat çekti ve takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi, "Allah hepinizden razı olsun. Dualarınız kabul olsun."Gönüllere dokunan paylaşım, kısa sürede çok sayıda destek ve iyi dilek mesajı aldı.

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