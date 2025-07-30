Ecel direksiyon başında yakaladı: Özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi!

Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle şoförün hayatını kaybettiği belirlendi...

Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otobüsü bir yolcu durdurarak olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç (60), direksiyon başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Bu sırada bir yolcu, kontrolün kaybolduğu otobüsü durdurup olası kazayı önledi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN DÜŞTÜ

28 Temmuz sabahı, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, seyir halindeyken kalp krizi geçirip, sürücü koltuğundan düştü. Otobüsün kontrolü kaybolunca yolculardan biri direksiyona geçip aracı durdurarak olası kazayı önledi. İsmi öğrenilemeyen yolcu, otobüsü durdurduktan sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Ahmet Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

TÜM OLAN BİTENİ KAMERA KAYDETTİ

Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kılınç'ın bir anda yere yığıldığı ve otobüsün kontrolden çıktığı görülüyor. Yolculardan birinin direksiyon başına geçip otobüsü durdurması ve diğer yolcuların panik anları da kayıtlarda yer alıyor.

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