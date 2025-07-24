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Ünlü sanatçının doktor yeğeni evinde ölü bulundu!

Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Aydın'ın ani ölümü çevresini yasa boğdu.

Ünlü sanatçının doktor yeğeni evinde ölü bulundu!
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Ünlü sanatçının doktor yeğeni evinde ölü bulundu!

Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Aydın'ın ani ölümü çevresini yasa boğdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Osman Aydın, evinde ölü bulundu. 9 yıldır aynı mahallede görev yapan Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olan aile hekimi Dr. Osman Aydın (48), evinde ölü bulundu. 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde görev yapan Aydın'ın ani ölümü, mesai arkadaşlarını ve çevresindekileri yasa boğdu.

Ünlü sanatçının doktor yeğeni evinde ölü bulundu!

Olay, Limonlu Mahallesi Demirtaş 4 Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Dr. Osman Aydın'dan uzun süre haber alamayan iş arkadaşları, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Aydın'ın telefonu açmaması üzerine durum, site görevlisine bildirildi. Daireye balkondan giren görevli, Aydın'ı mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Ünlü sanatçının doktor yeğeni evinde ölü bulundu!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm haberini alan komşuları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçının doktor yeğeni evinde ölü bulundu!

Bekar olduğu öğrenilen Dr. Osman Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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