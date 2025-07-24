Son dakika: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti.

on dakika haberi... Ekonomide gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Banka bu yılın beşinci faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası, temmuz toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.

TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir."

NİSAN AYINDAN BU YANA BİR İLK

Merkez Bankası en son Mart ayında faiz indirimine gitmişti. Politika faizi 6 Mart tarihinde yüzde 45'ten yüzde 42,5'a indirilmişti. Ancak TCBM nisan ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermişti. Böylece nisan ayından bu yana ilk kez faiz indirilmiş oldu.

Haberin Devamı

TEMMUZDA ENFLASYONDA GEÇİCİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası açıklamasında karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"DEZENFLASYONUN GEREKTİRDİĞİ SIKILIK SAĞLANACAK"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ORTA VADEDE YÜZDE 5 VURGUSU

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

SON İNDİRİM MARTTAYDI

Merkez Bankası son faiz indirimini 250 baz puanla mart toplantısında yapmış ve politika faizini yüzde 42,5'e düşürmüştü. Nisanda ise politika faizi 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarılmıştı.

SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın ağustos ayında toplantısı bulunmuyor. Bir sonraki toplantı 11 Eylül'de gerçekleşecek.

Son dakika: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı açıkladı

Basic Kombin Önerileri, Basic Giyim Nedir? Günlük Basic Kombin Önerileri

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama!