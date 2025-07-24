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  3. Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama!

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama!

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Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama!
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi...
Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 1 18

Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Öncel, anjiyo balon yapılarak iki stent takılmasının ardından taburcu edilmişti.

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 2 28

Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde tekrar geçirdiği kalp krizi nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 3 38

NAZAN ÖNCEL'DEN İYİ HABER GELDİ
Hastaneye kaldırılan ve sevenlerini korkutan Nazan Öncel'in son sağlık durumuyla ilgili basın danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 4 48
Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 5 58

Yılmaz, usta şarkıcının hayranlarına müjdeyi vererek; ''Haberler güzel.. Hayata bir gol daha attı kendileri, 'gitme buralardan' dediniz, dinledi. Sevginiz iyileştirdi'' notunu düştü.

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 6 68
Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 7 78

NAZAN ÖNCEL'DEN PAYLAŞIM: NEREDE KALMIŞTIK
Basın danışmanının ardından Nazan Öncel de Instagram'dan sağlığıyla ilgili mesaj yayımladı.

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama! 8 88

Öncel; paylaşımında ''Hayata röveşata, azraile bir öpücük daha. Gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık'' sözlerini kullandı.

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