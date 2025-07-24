Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama!

Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Öncel, anjiyo balon yapılarak iki stent takılmasının ardından taburcu edilmişti.
Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde tekrar geçirdiği kalp krizi nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
NAZAN ÖNCEL'DEN İYİ HABER GELDİHastaneye kaldırılan ve sevenlerini korkutan Nazan Öncel'in son sağlık durumuyla ilgili basın danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yılmaz, usta şarkıcının hayranlarına müjdeyi vererek; ''Haberler güzel.. Hayata bir gol daha attı kendileri, 'gitme buralardan' dediniz, dinledi. Sevginiz iyileştirdi'' notunu düştü.
NAZAN ÖNCEL'DEN PAYLAŞIM: NEREDE KALMIŞTIKBasın danışmanının ardından Nazan Öncel de Instagram'dan sağlığıyla ilgili mesaj yayımladı.
Öncel; paylaşımında ''Hayata röveşata, azraile bir öpücük daha. Gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık'' sözlerini kullandı.