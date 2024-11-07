Benzine zam var mı? 7 Kasım Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? 7 Kasım itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları güncellendi. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, benzin ve diğer yakıt fiyatlarına zam ve indirimler haberimizde.