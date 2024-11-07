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Benzine zam var mı? 7 Kasım Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

7 Kasım itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları güncellendi. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, benzin ve diğer yakıt fiyatlarına zam ve indirimler haberimizde.

Benzine zam var mı? 7 Kasım Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
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Bugün itibarıyla, 7 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'deki bazı şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir vb.) benzin fiyatları değişebilir. Fiyatlar, döviz kurları, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışlarından etkilenir.

7 Kasım 2024 Perşembe gününe ait petrol fiyatlarını sizler için derledik.

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7 KASIM BENZİN, MOTORİN, LPG NE KADAR OLDU?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42,84 TL/litre

Motorin: 42,81 TL/litre

LPG: 26,03 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42,74 TL/litre

Motorin: 42,75 TL/litre

LPG: 25,48 TL/litre

Ankara

Benzin: 43,28 TL/litre

Motorin: 43,36 TL/litre

LPG: 26,04 TL/litre

İzmir

Benzin: 43,72 TL/litre

Motorin: 43,85 TL/litre

LPG: 25,94 TL/litre

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