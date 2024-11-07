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Özel hastanede sünnet skandalı! 6 yaşındaki çocuk neden vefat etti?

Niğde'de bir özel tıp merkezinde 6 yaşındaki Metin Muhammet Erden, doktor olmayan bir çalışanın sünnet ettiği iddia edildi. Verilen yanlış ilaç nedeniyle karaciğer yetmezliğinden öldü.

Özel hastanede sünnet skandalı! 6 yaşındaki çocuk neden vefat etti?
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30 Ocak'ta Metin Muhammet Erden, ailesi tarafından Niğde'deki bir özel tıp merkezinde sünnet edildi. 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Metin Muhammet, sünnet sonrası geçmeyen ağrıları nedeniyle ağrı kesici bir şurubu içti ve kusarak fenalaştı.

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Kan testlerinin sonuçları açıklanmadan, çocuğa damar yoluyla tekrar ağrı kesici verildi. Sputnik tarafından yayınlanan bir habere göre, aynı gece ailenin yardımıyla önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen hayatta kalmaya tutunamadı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle Metin Muhammet Erden hayatını kaybetti.

"PARA TEKLİF ETTİLER"

Baba Mehmet Erden, oğlunun sünnet edildiğini ve organ nakline giden süreçte ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle öldüğünü söyledi.

Niğde'deki özel bir tıp merkezinde çocuğu sünnet eden kişinin doktor olmadığını gördüklerinde öğrendiklerini söyleyen Erden, "Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, bahsi geçen tıp merkeziyle ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı. Adli soruşturma ise devam ediyor.

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