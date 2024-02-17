Ünlü iş insanı Boyner’den kredi kartı çağrısı: “Nakiti ortadan kaldırmak gerek”

Kredi kartı kullanımında vatandaşlar 2023 yılında aşırıya kaçtı. Taksitlendirme ya da borç kapama gibi nakit avans kullanımı arttı. Bu senede aynı hızla devam ediyor.

Ekonomist ve uzmanlar ise yerel seçimlerin ardından kısıtlama geleceğini öngörüyor. Kısıtlamayla beraber aşırı harcamanın önüne geçileceği düşünülüyor.

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CEM BOYNER’DEN ÇAĞRI

Geçtiğimiz gün İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT’ye katıldı. Aran, röportajında kredi kartıyla ilgili kısıtlama getirilmesini değerlendirdi.

Boyner Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ise, konuyu alıntılayarak Linkedin üzerinden açıklama yaptı. Boyner,

Bazı gündemler ıskalamaya gelmez, yerinde ve zamanında düşünceni paylaşmak kritik önem taşır. Taşın altına elimi koymaktan da hiçbir zaman geri durmam bilirsiniz, bu kez de iş başa düştü. Bazen söylediklerinden pişman olmak ilerde söylemediklerinden pişman olmanın yanında çok hafif kalır. Konu, kredi kartı kullanımına getirilmesi planlanan kısıtlamalar…

NAKİTİ ORTADAN KALDIRMAK

“Ben daha da artırıyorum, kredi kartı kullanımına getirilecek kısıtlamaları son derece yanlış bulmanın ötesinde, en doğru karar "Nakiti ortadan kaldırmaktır" diyorum.

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30 yılı aşkın zamandır perakendeciyim. Rahmetli Nuri Güven amcadan (YKM kurucusu) öğrendik ki müşterinin takside ihtiyacı var. Bu ihtiyacı biz icat etmedik. On yıllar boyunca mağazalarda senetli satış yaparak müşterilerimizin derdine derman olduk. Advantage ile, biz sadece senet enstrümanını plastik karta taşıdık, bizden sonra da bankalar kredi kartına taşıdı.”

VATANDAŞ İÇİN DOĞRU KARAR

“Önerim açık; limitlerle taksitleri kısarak vatandaşın hayatını zorlaştırmak yerine, ödemelerde nakit yerine kredi kartının kullanılmasına odaklanmak! Bu, vergi gelirlerini artırmanın da en çabuk ve pratik yollarından biridir.

Bu önerimin perakendeciye, bankalara, vatandaşa ve devlete, yani bu dört oyuncuya da yarar sağlayacak en doğru çözüm olduğunu düşünüyorum.”

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