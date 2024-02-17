Halka arz şirketinden kripto para açıklaması: Elektrikli araçtan sonra, dijital para da gelecek…

Geçtiğimiz yıl halka arz olan teknoloji şirketinde yatırım sürüyor. Kendi bünyesinde teknoloji ve akıllı cihaz anlamında gelişmeyi hedefliyor. Borsa yatırımcısının da yakından bildiği Reeder yeni bir KAP bildirimi yaptı. İşte detaylar…

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Halka arz şirketinden kripto para açıklaması: Elektrikli araçtan sonra, dijital para da gelecek…

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., geçtiğimiz talep toplayarak borsaya giriş yapmıştı. Yatırımcı toplamasıyla beraber daha da güçlenen bir şirket konumuna geldi.

Türkiye’nin yerli teknoloji şirketlerinden biri olan Reeder, daha çok telefon üretimiyle öne çıkıyor. Ancak şirket yeni aldığı kararla elektrikli araç üreteceğini söylemişti. Bunun yanında son KAP açıklamasında kripto parasını üreteceğini söyledi.

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REEDER’DAN ÖNEMLİ KAP AÇIKLAMASI

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Reeder yen bir açıklama yayımladı. Kripto para çıkartarak halka arz edileceğini bildiren şirket şu detaylara yer verdi;

“Şirketimiz blockchain (blok zinciri) teknolojisinde global ölçekte yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir.”

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BORSA ŞİRKETİNDEN KRİPTO PARA

“Tüm dünya ile eş anlı olarak ülkemizde de söz konusu teknolojinin yaygınlaşmasına istinaden blockchain teknolojilerinin, üretim ve satışını yapmakta olduğumuz ürünlerin pazarlama ve satış programlarında kullanılması amacıyla, Şirket'imizin iştiraki olan Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından "Reecoin" ismiyle ICO (Initial Coin Offering/ Dijital Varlık İlk Halka Arzı) yapma kararı alınmış ve bu amaçla Şirket'imizin iştiraki olan Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bitexen Teknoloji AŞ ve Exenpay Teknoloji AŞ arasında bugün (14.02.2024) tarihli sözleşme imzalanmıştır.”

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BU AY HALKA ARZ OLACAK

“Söz konusu dijital varlık ilk halka arzının 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup ihraca ilişkin White Paper (tanıtım belgesi) dokümanı http://reecoin.io internet sitesinde yayınlanacaktır.

Konuya dönük gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.”

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