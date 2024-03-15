Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botları alabora halde bulunan düzensiz göçmenleri kurtarma çalışmalarında 2’si bebek olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2’si bebek olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Eceabat açıklarında kıyıdan 8 mil uzata düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.

Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi

Kurtarma çalışmaları sürerken, lastik botun battığı bölgeden kıyıya kadar olan alanda Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan arama yapıyor. Batan bottan denize düşen göçmenleri Kıyı Emniyeti 9 ve Kıyı Emniyeti 1 romörkerleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 dalgıç ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadeledeki hava filosunun en önemli unsurlarından biri olan insanlı keşif uçağı “Otağ" da bölgede görüntü alıp tarama yapıyor.

Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi

Alabora olan botta hayatını kaybedenlerin sayısı 2’si bebek olmak üzere 20'ye yükseldi.
4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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