Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2’si bebek olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Eceabat açıklarında kıyıdan 8 mil uzata düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.

Kurtarma çalışmaları sürerken, lastik botun battığı bölgeden kıyıya kadar olan alanda Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan arama yapıyor. Batan bottan denize düşen göçmenleri Kıyı Emniyeti 9 ve Kıyı Emniyeti 1 romörkerleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 dalgıç ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadeledeki hava filosunun en önemli unsurlarından biri olan insanlı keşif uçağı “Otağ" da bölgede görüntü alıp tarama yapıyor.

Alabora olan botta hayatını kaybedenlerin sayısı 2’si bebek olmak üzere 20'ye yükseldi.

4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, ‘para sayma' görüntülerine ilişkin savcılığa ifade verdi

İzmir’de sıcak saatler! Lojistik firmasının soğuk hava deposu cayır cayır yandı!

Haberin Devamı

İstanbul’da Tapu Müdürlüğü’nde operasyon! Arsasını satan kadın, 3 dolandırıcının kurbanı olacaktı!

Altın yükselmeye devam ediyor! İslam Memiş altının çakılacağı tarihi açıkladı