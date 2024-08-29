Ümraniye'de şüpheli ölüm: Bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu!

Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.
Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde yaklaşık 4 yıl önce yapımı durdurulan bir okul inşaatının alt katından koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, inşaatın merdiven boşluğunda yaklaşık 10 santimetre suyun içinde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ferhat E'ye ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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KAYNAK: AA