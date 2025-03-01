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Ukraynalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdı: Zelenski'nin gördüğü muamele fotoğraflara böyle yansıdı!

Ukraynalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdı: Zelenski'nin gördüğü muamele fotoğraflara böyle yansıdı! Zelenski'ye tuttuğu şemsiye yeniden gündemde...

Ukraynalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdı: Zelenski'nin gördüğü muamele fotoğraflara böyle yansıdı!
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Ukraynalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdı: Zelenski'nin gördüğü muamele fotoğraflara böyle yansıdı! Zelenski'ye tuttuğu şemsiye yeniden gündemde...

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki tartışması Ukraynalılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlattı. Erdoğan, 18 Şubat'ta yağmurlu bir günde Ankara'ya gelen Zelenski'ye şemsiye tutmuştu. Bu fotoğraf hem büyükelçilik hem de Ukrayna ordusu tarafından yeniden paylaşıldı.

Ukraynalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdı: Zelenski'nin gördüğü muamele fotoğraflara böyle yansıdı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ABD ziyareti tam bir skandala dönüştü. Beyaz Saray'ın kapısında ABD Başkanı Donald Trump tarafından karşılanan Zekenski, Oval Ofis'te hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte adeta Zelenski'yi fırça yağmuruna tuttu ve büyük bit diplomatik krize imza attı. Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Ukraynalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdı: Zelenski'nin gördüğü muamele fotoğraflara böyle yansıdı!

Olay üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenski, Başkan Trump'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: "Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler. Bu ziyaret için teşekkürler. Başkana, Kongre ve Amerikan halkına teşekkürler. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdı: Zelenski'nin gördüğü muamele fotoğraflara böyle yansıdı!

"SAYGININ NE DEMEK OLDUĞUNU EN İYİ ANLAYAN İNSANLAR"

Donald Trump'ın misafirine karşı davranışı eleştiri konusu olurken Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vladmir Zelenski'ye Ankara'ya ziyareti sırasında tuttuğu şemsiye yeniden güğndem oldu. Ukrayna ordusunun Telegram kanalı şemsiyeli fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bunlar, bizim tanımadığımız ama saygının ne demek olduğunu en iyi anlayan insanlardır. Öyle olması lazım, öyle olacak."

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ADABI HİÇBİR DEVLETTE YOK"

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği de yorumsuz bir şekilde Erdoğan'ın Zelenski'ye tuttuğu fotığrafı paylaştı. Öte yandan Ukraynalı gazeteci Gulsum Khalilova ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiyenin diplomatik adabı hiçbir devlette yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy'i resmi törenle karşıladığı sırada verilen fotoğraf "Ukrayna'ya Türk şemsiyesi" değerlendirmelerine neden olmuştu.

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