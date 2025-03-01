Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump-Zelenski tartışması Avrupa'yı ayağa kaldırdı: Dünya liderlerinden Ukrayna'ya destek yağdı...

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesinde yaşanan gergin tartışma, iki ülke arasında imzalanacak değerli madenler anlaşmasını iptal etti. Avrupa ülkeleri, tartışmanın ardından Ukrayna'ya destek açıklamaları yaparak ABD’ye sert tepki gösterdi.

ABD ile Ukrayna arasında değerli madenler anlaşması yapılmasını kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray ziyareti tarihe geçen bir gerilime sahne oldu.

Anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a giden ve ABD Başkanı Donald Trump ile kameraların karşısına geçen Zelenski ile Trump arasında tüm dünyanın gözü önünde tartışma çıktı.

Zelenski ile Trump arasında yaşanan tartışmanın ardından iki ülke arasında imzalanacak değerli madenler anlaşması iptal edildi.

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA AVRUPA'YI AYAĞA KALDIRDI

Zelenski ile Trump arasında yaşanan tartışmanın ardından anlaşma iptal edildi. Yaşanan olaylar sonrası Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya peş peşe destek açıklamaları geldi. Ukrayna'nın yalnız olmadığını vurgulayan Avrupa ülkeleri, ABD'ye sert tepki gösterdi.

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ALMANYA: AVRUPA RUS SALDIRGANLIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ DURUMDA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın yalnız olmadığını belirterek ABD'ye tepki gösterdi.

Baerbock sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ukrayna yalnız değil. Almanya, Avrupa müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı birleşmiş durumda. Ukrayna, Almanya, Avrupa ve ötesinden gelen sarsılmaz destek üzerine inşa edebilir. Demokrasiyi savunmaları ve barış ve güvenlik arayışları bizimdir." ifadelerini kullandı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı." dedi.

Rusya'nın "saldırgan" ülke, Ukrayna toplumunun ise "saldırıya uğrayan taraf" olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" dedi.

POLONYA

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Eski Dış Politika Şefi Josep Borrell, "Trump ve Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Davranışlarından utanç duyuyorum" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN TARTIŞMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Trump ile Zelenski'nin tarihe geçen tartışması sonrası ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump ve Zelenski arasında herhangi bir anlaşma imzalanmadı. Trump, Zelenski'nin söylem ve davranışlarıyla ilgili saygısızlık hissetti." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Zelenski, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesinin ardından görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti.

Bunun üzerine Trump, Zelenski'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık vermişti.

"Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenski'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtmişti.

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