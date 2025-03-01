Hafta sonu altın piyasası: Kuyumcularda altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. İşte kuyumcularda satılan altın fiyatları...
Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.
Kuyumcularda gram altın 3339 liradan alınırken 3418 liradan satılıyor. Has altın 3356 liradan alınırken 3408 liradan satılıyor.
Yeni çeyrek altın 5471 liradan alınırken 5578 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 5371 liradan alınıp 5510 liradan satılıyor.
Yeni yarım altın 10 bin 943 liradan alınırken 11 bin 156 liradan satılıyor. Eski yarım altın 10 bin 741 liradan alınırken 10 bin 986 liradan satılıyor.
Yeni tam altın 21 bin 818 liradan alınırken 22 bin 220 liradan satılıyor. Eski tam altın 21 bin 482 liradan alınırken 21 bin 972 liradan satılıyor.