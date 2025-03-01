Hafta sonu altın piyasası: Kuyumcularda altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Hafta sonu altın piyasası: Kuyumcularda altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

1 7 Hafta sonu altın piyasası: Kuyumcularda altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 2 7 Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. İşte kuyumcularda satılan altın fiyatları... 3 7 Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. 4 7 Kuyumcularda gram altın 3339 liradan alınırken 3418 liradan satılıyor. Has altın 3356 liradan alınırken 3408 liradan satılıyor. 5 7 Yeni çeyrek altın 5471 liradan alınırken 5578 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 5371 liradan alınıp 5510 liradan satılıyor. 6 7 Yeni yarım altın 10 bin 943 liradan alınırken 11 bin 156 liradan satılıyor. Eski yarım altın 10 bin 741 liradan alınırken 10 bin 986 liradan satılıyor. 7 7 Yeni tam altın 21 bin 818 liradan alınırken 22 bin 220 liradan satılıyor. Eski tam altın 21 bin 482 liradan alınırken 21 bin 972 liradan satılıyor.



