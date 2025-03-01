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Son dakika! Merkez Bankası Kredi oranlarını düşürdü!

Son dakika! Merkez Bankası Kredi oranlarını düşürdü: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerdeki sıkı parasal duruşu desteklemek için değişikliğe gitti...

Son dakika! Merkez Bankası Kredi oranlarını düşürdü!
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Son dakika! Merkez Bankası Kredi oranlarını düşürdü: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerdeki sıkı parasal duruşu desteklemek için değişikliğe gitti...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerdeki sıkı parasal duruşu desteklemek için zorunlu karşılıklarda değişiklik yaptı.

Son dakika! Merkez Bankası Kredi oranlarını düşürdü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü, yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin kapsamı daraltıldı.

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