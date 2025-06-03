Ukrayna'dan Rusya'ya bir saldırı daha: Kırım Köprüsü'ne bomba yağdı!

Kırım Köprüsü'ne bomba yağdı: Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın inşa ettiği Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenledi.

Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın inşa ettiği Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenledi. Sualtı İHA'sı ile yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna Güvenlik Servisi, "Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez su altı patlayıcı cihaz kullanarak bombalayıp eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik." dedi. Köprüde hasar oluşurken patlama anlarına ilişkin video da yayınlandı.

Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde 40 Rus uçağını ülkenin içine sızarak imha etmişti. İHA ile gerçekleştirilen saldırılar Rusya'da şok etkisi yaratmıştı. Ukrayna yine Rusya'yı gafil aldığı bir saldırıya imza attı.

KIRIM KÖPRÜSÜ VURULDU

Ukrayna Güvenlik Servisi, su altı operasyonuyla Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Kurum kaynaklarına göre, köprünün ayaklarına yerleştirilen ve 1.100 kilogram dinamit gücüne denk patlayıcılar kullanıldı.

Saldırı için hazırlığın birkaç ay sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik servisi yetkililerince köprüye mayın döşendiği belirtildi.

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Saldırının ardından köprü "acil durum" moduna alınırken, Rusya'nın Kırım'a uzanan en önemli lojistik hattı bir kez daha kesintiye uğradı. Yetkililer, saldırının tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açtığını bildirdi.

"TOPRAKLARIMIZDA RUS TESİSİNİN YERİ YOKTUR"

Operasyonun, SBU Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk tarafından yönetildiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın 2022 ve 2023'te bu köprüye iki kez saldırı düzenlediği hatırlatıldı.Rusya'nın, Kırım Köprüsü'nü askeri lojistik açısından ordusuna destek vermek için de kullandığı belirtilen açıklamada, köprünün, Ukrayna ordusu için "meşru bir hedef" olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Devletimizin topraklarında hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur." ifadesi kullanıldı.

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