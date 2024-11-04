Son dakika haberi! UEFA yayımladığı yeni kararda Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv Maçı İstanbul'da oynanmayacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ekibi ile 28 Kasım'da İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın, tarafsız sahaya alınacağı öğrenildi.

UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını bildirdiği ve siyah beyazlı kulübün de TFF'den gelecek resmi yazının ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

Maçın hangi ülke ve statta oynanacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

UEFA'nın aldığı bu karara futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Öyle saçmalık olmaz. Deplasmanlı maç değil bu. Bu konu sadece Beşiktaş'ın meselesi değil. Bütün kulüpler UEFA'ya baskı yapmalı. Boykotsa boykot." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." demişti.

Kaynak: Haber7

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UEFA'dan skandal karar: Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv Maçı İstanbul'da oynanmayacak!

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