Bahriye Kalaycı cinayetinde yeni detay: Gözü dönmüş koca, bakın nasıl kandırarak arabaya bindirmiş!

Konya'da meydana gelen vahşi cinayette yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'yı öldüren Murat Uluşan'ın, genç kadını "Çocuk hasta" diyerek kandırıp aracına bindirdiği ve boş araziye götürüp bıçakladığı ortaya çıktı.



İŞTE O KORKUNÇ DETAYLAR

Konya'da önceki gün, 27 yaşındaki Murat Uluşan'ın, bir yıl önce boşandığı çocuğunun annesi Bahriye Kalaycı'yı (24) öldürdüğü cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre katil zanlısı Murat Uluşan, hafta sonu görme hakkı olan 3 yaşındaki oğlu H.B'yi eski eşinden alıp, kendi evine götürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre, saat 15.00 sıralarında ise tekrar eski eşinin evine gidip, "Çocuk hasta, birlikte hastaneye götürelim'' diye kandırıp, aracına bindirdi. Ardından aracı boş bir araziye çeken Uluşan, çıkan tartışmada genç kadını defalarca bıçakladı.

DAHA ÖNCEDE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ardından da aynı bıçakla kendisini yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Bahriye Kayacı'nın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Murat Uluşan ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Katil zanlısı Murat Uluşan'ın, 2.5 yıl önce evli oldukları dönemde de eski eşine şiddet uyguladığı, genç kadının talebi üzerine bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Şiddet gördüğü ve aralarında geçimsizlik bulunduğu için Uluşan'dan boşandığı öğrenilen Bahriye Kayacı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: SABAH

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