UEFA Uluslar Ligi kuraları belli oldu: İşte A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri…

UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 sezonuna ilişkin kura çekimleri belli oldu. A Milli Takım B Ligi’nde yer alırken, rakipleri de kura sonrası açıklandı.
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UEFA ULUSLAR B LİGİ’NDE TANIDIK TAKIMLAR VAR
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi, kura çekimleri sonuçlandı. Türkiye’nin rakipleri; Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.
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Kura çekimi Fransa’nın başkenti Paris’te çekildi. 4 klasmanda mücadele olacağı turnuvada B Ligi 4. Grup’ta yer alacak.
DİĞER GRUPLAR DA BELLİ OLDU
- GRUP B1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
- GRUP B2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
- GRUP B3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
- GRUP B4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
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