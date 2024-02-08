UEFA Uluslar Ligi kuraları belli oldu: İşte A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri…

UEFA Uluslar Ligi’inde gelecek sezon belli oldu. Türkiye’ninde kuralar sonrası rakipleri açıklandı. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi TRT Spor’dan canlı olarak yayınlandı. İşte A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri…

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UEFA Uluslar Ligi kuraları belli oldu: İşte A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri…

UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 sezonuna ilişkin kura çekimleri belli oldu. A Milli Takım B Ligi’nde yer alırken, rakipleri de kura sonrası açıklandı.

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UEFA ULUSLAR B LİGİ’NDE TANIDIK TAKIMLAR VAR

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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi, kura çekimleri sonuçlandı. Türkiye’nin rakipleri; Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

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Kura çekimi Fransa’nın başkenti Paris’te çekildi. 4 klasmanda mücadele olacağı turnuvada B Ligi 4. Grup’ta yer alacak.

DİĞER GRUPLAR DA BELLİ OLDU

  • GRUP B1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
  • GRUP B2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
  • GRUP B3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
  • GRUP B4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

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