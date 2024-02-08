Muhteşem Kar tatil keyfi Kocaeli Aytepe Park’da yaşanır

950 metre rakımlı Aytepe Park’ta kızak pisti, trekking, zipline, çadır kamp ve konaklama imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Taş ve ahşap evler, merkezi ısıtmanın yanı sıra şömine ve kuzine sobaları ile harika bir keyif olanağı sunuyor.

AYTEPE PARKTA ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER VAR

Aytepe Park’taki çeşitli aktiviteler var. Kış sporunun vazgeçilmezi kızak keyfi, kar yürüyüşü ve eşsiz manzaralar güzel bir gün geçirmenizi sağlıyor.

MUHTEŞEM KAR TATİL KEYFİNİ AYTEPE'DE YAŞAYIN

Tesisin sahibi Sedat Karaaslan, “Kış bitmeden, kar keyfini yaşamak için gönül rahatlığıyla tesisimizi tercih edebilirsiniz. Deneyimli ve güler yüzlü personellerimiz ve kaliteli hizmet anlayışımızla sizleri bekliyoruz” dedi.

Aytepe Park iletişim; 0262 345 0098 – 0530 3086521