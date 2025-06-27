TÜVTÜRK isim değiştiriyor! İşte, Araç muayene istasyonlarının yeni ismi!

Türkiye'de araç muayene sisteminde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Yeni marka Turka, 2027'den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'de araç muayene sisteminde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Yeni marka Turka, 2027'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bayilik sistemiyle yaygınlaşacak bu dönüşüm sektörde yeni bir dönem başlatacak.

Türkiye'de 2005 yılından bu yana araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, görevini 2027 sonunda yeni marka Turka'ya devrediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen ihaleyi 1.7 milyar doları aşan teklifiyle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027–2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini yürütecek.

YENİ MARKA: TURKA

Turka, Türkiye'den Met-Gün Grubu ile ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA ortaklığında kuruldu. Grup, "Yeni nesil araç muayene" anlayışıyla hizmet verecek ve sistemi 15 Ağustos 2027 itibarıyla devralacak.

249 İSTASYONLA BAŞLAYACAK, BAYİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 2027'de 249 araç muayene istasyonuyla faaliyete geçeceklerini, talebe göre bu sayının artırılacağını söyledi. Turka, ilk kez bayilik sistemini devreye alacak. Girişimciler, www.turka.com üzerinden başvuruda bulunabilecek. Finansal yeterliliği olan ve referans mektubu sunan başvurulara öncelik verilecek.

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ARAÇ SAYISI ARTIYOR, MUAYENE KRİTİKLEŞİYOR

Salman, "2024'te trafikte 31 milyondan fazla araç vardı. Her yıl 1 milyondan fazla yeni araç trafiğe çıkıyor. Bu artışla birlikte, araç muayenesinin önemi daha da artacak" diyerek yeni sistemin dinamik bir yapıya sahip olacağını vurguladı.

AFET ANINDA SAHRA HASTANESİ OLACAK

İstasyonlar, yalnızca araç muayenesi değil, afet anlarında sahra hastanesine dönüşebilecek altyapıyla inşa edilecek. Ayrıca yenilenebilir enerji temelli, sürdürülebilir sistemler kurulacak ve 4.500 kişiye istihdam sağlanacak. Kadın istihdamı da öncelikler arasında yer alıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL TEST ALTYAPISI

Yeni sistem, elektrikli araçlara özel test altyapısını da içerecek. Salman, "Bakanlığın izniyle geliştireceğimiz sistemlerde sürüş güvenliği ve araç sahiplerinin memnuniyeti ilk önceliğimiz olacak" dedi.

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